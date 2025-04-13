Песков вышел на лед и станцевал с фигуристкой Татьяной Навкой в ее юбилей

В одном из номеров на льду появился Дмитрий Песков с букетом алых роз и вручил его супруге. Вместе с Навкой они исполнили танец под песню Анны Герман «А он мне нравится» и сорвали бурные овации зрителей.

Также Песков поздравил свою супругу с юбилеем и пожелал ей творческих успехов.

Татьяна Навка празднует свой 50-летний юбилей в воскресенье, 13 апреля. Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы и России состоит в браке с Песковым с 2015 года.

Ранее Навка рассказала, что ее супруг часто критикует ее за выбор классики для ледовых шоу.