Песков вышел на лед и станцевал с фигуристкой Татьяной Навкой в ее юбилей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вышел на лед во время юбилейного шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки и станцевал с фигуристкой. Об этом сообщают РИА Новости.
В одном из номеров на льду появился Дмитрий Песков с букетом алых роз и вручил его супруге. Вместе с Навкой они исполнили танец под песню Анны Герман «А он мне нравится» и сорвали бурные овации зрителей.
Также Песков поздравил свою супругу с юбилеем и пожелал ей творческих успехов.
Татьяна Навка празднует свой 50-летний юбилей в воскресенье, 13 апреля. Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы и России состоит в браке с Песковым с 2015 года.
Ранее Навка рассказала, что ее супруг часто критикует ее за выбор классики для ледовых шоу.
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