ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области, один из подозреваемых нейтрализован

«Пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

По данным спецслужбы, подозреваемые намеревались взорвать объект топливно-энергетического комплекса. Отмечается, что один злоумышленник оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован, пишет RT.

Правоохранители возбудили уголовные дела о незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, приготовлении к теракту.

