ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области, один из подозреваемых нейтрализован
ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ задержала в Тюменской области националистов, которые готовили теракт по заданию военизированных формирований Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«Пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
По данным спецслужбы, подозреваемые намеревались взорвать объект топливно-энергетического комплекса. Отмечается, что один злоумышленник оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован, пишет RT.
Правоохранители возбудили уголовные дела о незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, приготовлении к теракту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru