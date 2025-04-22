Человек упал на пути Калужско-Рижской линии московского метро

На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро от станции «Октябрьской» до станции «Новые Черёмушки» нет движения поездов, сообщил Дептранс.

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Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют в обычном режиме.

Причиной стало падение человека на пути. Данных о его состоянии не приводится.

Ранее мужчина напал на пассажира на станции метро «Мичуринский проспект» БКЛ в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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