Человек упал на пути Калужско-Рижской линии московского метро
22 апреля 202512:33
На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро от станции «Октябрьской» до станции «Новые Черёмушки» нет движения поездов, сообщил Дептранс.
Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют в обычном режиме.
Причиной стало падение человека на пути. Данных о его состоянии не приводится.
Ранее мужчина напал на пассажира на станции метро «Мичуринский проспект» БКЛ в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru