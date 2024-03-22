В московском метро начались усиленные досмотры пассажиров

В Московском метрополитене введен режим усиленного досмотра пассажиров после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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«Вопросы безопасности в Московском метрополитене всегда на первом месте, проходят усиленные досмотры пассажиров», - говорится в публикации.

На расположенной рядом с «Крокусом» станции метро «Мякинино» работает вооруженная ведомственная охрана правительства Москвы, дополнительные силы Службы безопасности метрополитена и сотрудники полиции, рассказали в ведомстве.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Московское МетроМоскваТеракт

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