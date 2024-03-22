В московском метро начались усиленные досмотры пассажиров
В Московском метрополитене введен режим усиленного досмотра пассажиров после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«Вопросы безопасности в Московском метрополитене всегда на первом месте, проходят усиленные досмотры пассажиров», - говорится в публикации.
На расположенной рядом с «Крокусом» станции метро «Мякинино» работает вооруженная ведомственная охрана правительства Москвы, дополнительные силы Службы безопасности метрополитена и сотрудники полиции, рассказали в ведомстве.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»
- В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали дети
- МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в «Крокусе»
- «Угроза отравления»: Роспотребнадзор Подмосковья рекомендовал не выходить на улицу
- На подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей
- Захарова возмутилась из-за реакции генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: Спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться террористы
- «Яндекс Такси» сделало поездки из района «Крокуса» бесплатными
- СМИ: Правоохранители обнаружили у «Крокуса» микроавтобус с украинскими номерами
- В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru