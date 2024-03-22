СМИ: Спецназ пошел на штурм «Крокус Сити Холла»

Спецподразделения начали штурм здания подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», сообщают очевидцы.

Теракт в «Крокусе»: Погибло более 10 человек, идет штурм

Очевидцы также сообщают о звуках стрельбы.

Около концертного зала работают более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают медицинскую помощь всем пострадавшим.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московская ОбластьПогибшиеПострадавшиеТорговые ЦентрыВзрывПожарТеракты

Горячие новости

Все новости

партнеры