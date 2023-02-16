В Молдавии обнаружили обломки ракеты

Сотрудники погранслужбы Молдавии нашли в районе населенного пункта Ларга (район Бричаны, север страны) фрагменты упавшей ракеты. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

Отмечается, что ракета появилась на территории Молдавии из-за ударов России по Украине. Принадлежность ракеты ведомство не уточнило.

О найденных обломках сообщили аварийно-спасательной службе 112, прокуратуре Бричанского района и бригаде «Бомбтех». Сейчас место падения ракеты оцеплено, его охраняют военнослужащие пограничных войск.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что над селом Казинка Валуйского городского округа системой ПВО была сбита ракета. Об этом сообщило агентство НСН.

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ТЕГИ:ПроисшествияРакетаМолдавия
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