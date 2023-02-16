В Молдавии обнаружили обломки ракеты
Сотрудники погранслужбы Молдавии нашли в районе населенного пункта Ларга (район Бричаны, север страны) фрагменты упавшей ракеты. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.
Отмечается, что ракета появилась на территории Молдавии из-за ударов России по Украине. Принадлежность ракеты ведомство не уточнило.
О найденных обломках сообщили аварийно-спасательной службе 112, прокуратуре Бричанского района и бригаде «Бомбтех». Сейчас место падения ракеты оцеплено, его охраняют военнослужащие пограничных войск.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что над селом Казинка Валуйского городского округа системой ПВО была сбита ракета. Об этом сообщило агентство НСН.
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