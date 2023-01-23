Глава Белгородской области заявил о сбитой над регионом ракете

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что над селом Казинка Валуйского городского округа системой ПВО была сбита ракета.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Карабаново

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Пострадавших и разрушений нет – обломки упали в поле», - написал он.

Ранее Гладков заявил о срабатывании системы ПВО над Красногвардейским районом Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:СпецоперацияРакетаПВОБелгород
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