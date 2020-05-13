В московском 22-этажном жилом доме возник пожар
13 мая 202000:44
Пожар возник в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в доме по адресу Ялтинская улица 1. Отмечается, что возгорание произошло на последнем этаже 22-этажного дома.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады. По данным источника агентства, в районе и-за пожара сильное задымление.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru