Пожар в больнице в Санкт-Петербурге. Есть жертвы
При пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб. Также отмечается, что из здания эвакуируют пациентов и медперсонал – в общей сложности 150 человек. В настоящий момент причины пожара и обстоятельства гибели людей выясняются, подчеркивает RT.
В региональном МЧС заявили, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге – в медучреждении лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее НСН писала, что пожарные справились с открытым огнем, вспыхнувшем в здании лечебного учреждения в столичном районе Тимирязевский. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления МЧС. Отмечается, что возгорание возникло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания по адресу: ул. Вучетича, д. 21. По указанному адресу располагается городская клиническая больница №50 имени Спасокукоцкого.
Добавим, в результате ЧП погиб один человек.
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