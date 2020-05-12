Пожар в больнице в Санкт-Петербурге. Есть жертвы

При пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб. Также отмечается, что из здания эвакуируют пациентов и медперсонал – в общей сложности 150 человек. В настоящий момент причины пожара и обстоятельства гибели людей выясняются, подчеркивает RT.

В региональном МЧС заявили, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге – в медучреждении лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.