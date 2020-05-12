Арестован хозяин хосписа Красногорска, где в пожаре погибли 11 человек

Суд в Красногорске отправил в следственный изолятор организатора частного хосписа, где в ночь на 11 мая произошел пожар. Об этом проинформировали в главке Следственного комитета по Московской области, передает РИА Новости. Обвиняемый арестован до 11 июля - до окончания следствия.

Согласно последним данным, в результате пожара погибли 11 постояльцев хосписа. Выяснилось, что учреждение было открыто без разрешительных документов. Организатор полностью признал свою вину в ходе допроса.

