В многоэтажном доме в Орле выбило стекла после падения БПЛА
Стекла выбиты в многоэтажном доме в Орле после падения украинского беспилотника. Восстановлением повреждений занимается комиссия по ЧС, сообщил мэр города Юрий Парахин.
Ранее во вторник, 9 января, губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале сообщил, что в результате атаки украинских дронов по объектам топливно-энергетический комплекса (ТЭК) трое человек пострадали, они госпитализированы. Еще двое от госпитализации отказались, добавил глава региона.
На объект ТЭК в Орле упали два украинских беспилотника. Возникший в результате пожар тушили пожарные. Позднее Клычков сообщил о третьем беспилотнике, который упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. В результате этого крушения никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru