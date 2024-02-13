В многоэтажном доме в Анапе загорелась мансарда

В МЧС России в свою очередь уточнили, что пожар произошел на улице Объездная. По предварительной информации, пострадавших нет. Жителей дома эвакуируют.

В ликвидации пожара участвуют более 30 огнеборцев и 12 единиц техники, уточнили в ведомстве. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

Ранее В Курганской области пожар унес жизни пяти человек, среди них трое оказались детьми.



