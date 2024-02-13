В многоэтажном доме в Анапе загорелась мансарда

В 11-этажном доме Анапы загорелась мансарда. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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В МЧС России в свою очередь уточнили, что пожар произошел на улице Объездная. По предварительной информации, пострадавших нет. Жителей дома эвакуируют.

В ликвидации пожара участвуют более 30 огнеборцев и 12 единиц техники, уточнили в ведомстве. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

Ранее В Курганской области пожар унес жизни пяти человек, среди них трое оказались детьми.


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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