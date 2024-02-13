Семья из пяти человек погибла при пожаре в Курганской области
Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в Курганской области. Об этом сообщает МЧС.
Инцидент произошел в деревне Галаево, отмечает «Свободная пресса». Загорелся частный жилой дом, огонь охватил веранду и кровлю.
«На пожаре были обнаружены тела 5 погибших, 3 из них — дети», — указали в МЧС, уточнив, что погибшие были членами одной семьи.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, в результате пожара погибли в том числе дети 14, 10 и 8 лет. После ЧП было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По данным регионального управления Следственного комитета, причиной трагедии могла стать неисправность печного оборудования.
Ранее в Перми в результате пожара погибли фотограф Станислав Ожигов и его сын Ян, пишет Ura.ru.
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