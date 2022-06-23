Минцифры заявило о массированной кибератаке на портал «Госуслуги»

В сообщении говорится, что целью хакеров являются также «мобильное приложение, платёжная система и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России».

В министерстве рассказали, что призывы к атакам появились в украинских Telegram-каналах утром 23 июня, после чего стал фиксироваться «почти десятикратный рост нагрузки», до 340 тысяч запросов в секунду на пике.

«Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надёжно защищены, проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано», - подчеркнули в Минцифры.

Ранее выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было перенесено из-за DDoS-атаки на базу аккредитации форума, сообщает RT.

