Минцифры заявило о массированной кибератаке на портал «Госуслуги»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на портал «Госуслуги», которые осуществляются со стороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что целью хакеров являются также «мобильное приложение, платёжная система и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России».

В министерстве рассказали, что призывы к атакам появились в украинских Telegram-каналах утром 23 июня, после чего стал фиксироваться «почти десятикратный рост нагрузки», до 340 тысяч запросов в секунду на пике.

«Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надёжно защищены, проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано», - подчеркнули в Минцифры.

Ранее выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было перенесено из-за DDoS-атаки на базу аккредитации форума, сообщает RT.

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ТЕГИ:ХакерыКибератакиКиберпреступностьУкраинаГосуслуги
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