Rutube намерен расследовать кибератаку на свой сайт

Rutube обратился в правоохранительные органы с целью расследовать кибератаку, которая произошла с сайтом видеохостинга 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

После атаки доступ к Rutube в течение двух суток. В настоящее время доступ удалось частично восстановить.

Ранее главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер 11 мая в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Rutubе могут восстановить за одну-две недели, но пока неизвестно, получится ли это сделать полностью, к тому же, возможно, данные пользователей сайта вскрылись из-за его сотрудников.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кибератаки
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