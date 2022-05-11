Rutube намерен расследовать кибератаку на свой сайт
Rutube обратился в правоохранительные органы с целью расследовать кибератаку, которая произошла с сайтом видеохостинга 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.
После атаки доступ к Rutube в течение двух суток. В настоящее время доступ удалось частично восстановить.
Ранее главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер 11 мая в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Rutubе могут восстановить за одну-две недели, но пока неизвестно, получится ли это сделать полностью, к тому же, возможно, данные пользователей сайта вскрылись из-за его сотрудников.
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