В Минске погиб последний гитарист мулявинских «Песняров»
В возрасте 59 лет утонул во время купания последний гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский, сообщает RT.
Администратор форума поклонников «Песняров» Олег Верещагин сообщил, что подробности пока неизвестны.
Аркадий Ивановский стал участником "Песняров" в 1996 году. После распада ансамбля, гитарист работал в Институте современных знаний имШирокова на кафедре художественного творчества и продюсерства, уточняет РЕН ТВ.
Во вторник НСН сообщила, что на 82-м году жизни скончалась артистка РСФСР, актриса театра и кино Алла Покровская. Народный артист РСФСР Валентин Гафт признался, что не может в это поверить.
«Я в себя прийти не могу. Мне час тому назад позвонили… Аллочка Покровская – это та самая важнейшая часть дела, которым мы занимаемся. Такие люди как Алла – редкое, редкое явление. Она потрясающая актриса, она грандиозный педагог. Благодаря таким людям как Алла дело это – театр – еще держится, ему придается огромное значение в жизни людей. Я очень любил этого человека. Я даже не знаю, как к этому привыкнуть, невозможно. Таких очень мало, единицы. Тяжело. В это трудно поверить», - посетовал артист.
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