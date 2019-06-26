В Минске погиб последний гитарист мулявинских «Песняров»

Во вторник НСН сообщила, что на 82-м году жизни скончалась артистка РСФСР, актриса театра и кино Алла Покровская. Народный артист РСФСР Валентин Гафт признался, что не может в это поверить.

«Я в себя прийти не могу. Мне час тому назад позвонили… Аллочка Покровская – это та самая важнейшая часть дела, которым мы занимаемся. Такие люди как Алла – редкое, редкое явление. Она потрясающая актриса, она грандиозный педагог. Благодаря таким людям как Алла дело это – театр – еще держится, ему придается огромное значение в жизни людей. Я очень любил этого человека. Я даже не знаю, как к этому привыкнуть, невозможно. Таких очень мало, единицы. Тяжело. В это трудно поверить», - посетовал артист.







