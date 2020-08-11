В Минске ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов

По данным агентства, прошли задержания наиболее активных участников протеста. Отмечается, что толпа, вытесненная с проспекта Дзержинского, пытается объединиться на соседних улицах.

Митинги в белорусских городах продолжаются третий день. Люди вышил на улицы после объявления Центральной избирательной комиссией результатов голосования по выбору президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, его ближайший конкурент - Светлана Тихановская - 10%.

