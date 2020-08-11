В Минске ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов

ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могут укрываться участники протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, силовики начали применять светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих в Минске. Бойцам удалось разогнать людей на проспекте Дзержинского.

Белорусский протест без лидера

По данным агентства, прошли задержания наиболее активных участников протеста. Отмечается, что толпа, вытесненная с проспекта Дзержинского, пытается объединиться на соседних улицах.

Митинги в белорусских городах продолжаются третий день. Люди вышил на улицы после объявления Центральной избирательной комиссией результатов голосования по выбору президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, его ближайший конкурент - Светлана Тихановская - 10%.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияМинск
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