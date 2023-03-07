В Минске обвинили спецслужбы Польши в подготовке диверсии против самолёта А-50
7 марта 202318:33
В КГБ Белоруссии заявили, что в подготовке диверсии против российского самолёта А-50 была также задействована агентура спецслужб Польши, сообщает ТАСС.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- В Минске обвинили спецслужбы Польши в подготовке диверсии против самолёта А-50
- Лукашенко заявил об успешном испытании белорусской ракеты для ЗРК «Бук»
- Задержанный в Белоруссии диверсант сказал на видео, что действовал по приказу СБУ
- Венгрия опровергла заявления о подготовке украинских солдат
- Блогера Чекалину официально обвинили в уклонении от уплаты налогов
- В России решили учредить День психолога
- Минобороны заявило об освобождении из плена 90 российских военных
- Правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
- «Удивительный кайф». Экс-министр Улюкаев заявил, что ему нравится быть обычным человеком
- ЕС введет санкции в отношении россиян за нарушение прав женщин
7 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru