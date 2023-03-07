В Минске обвинили спецслужбы Польши в подготовке диверсии против самолёта А-50

В КГБ Белоруссии заявили, что в подготовке диверсии против российского самолёта А-50 была также задействована агентура спецслужб Польши, сообщает ТАСС.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СпецслужбыКГБПольшаБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры