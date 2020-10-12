В Минске начали задерживать протестующих в спальных районах
Силовики начали задержания протестующих, вышедших на улицы в спальных районах Минска. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, наиболее многочисленные акции протеста наблюдаются на северо-западе и юго-востоке города. Отмечается, что в районах Каменная горка и Шабаны были задержаны более 10 человек.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Штабы оппозиционных кандидатов отказались признать итоги выборов, участники митингов требуют отставки Лукашенко.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН дал свою оценку действиям белорусской оппозиции.
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