Выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» он отметил, что данные факты были установлены в результате парламентского расследования в РФ.

По его словам, деньги были инфицированы азиатским штаммом туберкулеза и распространялись среди несовершеннолетних.

«Организаторы преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками», - рассказал Кириллов, добавив, что расследование продолжается.

Ранее Кириллов заявил, что были получены сведения, подтверждающие ведущую роль Управления Министерства обороны США по проведению военно-биологических исследований на Украине, где, в том числе, проводилось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, сообщает «Свободная пресса».