В Минобороны РФ заявили о распространении в ЛНР инфицированных туберкулезом денег
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2020 году умышленного распространялись денежные знаки, инфицированные туберкулёзом, сообщает ТАСС.
Выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» он отметил, что данные факты были установлены в результате парламентского расследования в РФ.
По его словам, деньги были инфицированы азиатским штаммом туберкулеза и распространялись среди несовершеннолетних.
«Организаторы преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками», - рассказал Кириллов, добавив, что расследование продолжается.
Ранее Кириллов заявил, что были получены сведения, подтверждающие ведущую роль Управления Министерства обороны США по проведению военно-биологических исследований на Украине, где, в том числе, проводилось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, сообщает «Свободная пресса».
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