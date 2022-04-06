В Минобороны РФ заявили о распространении в ЛНР инфицированных туберкулезом денег

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2020 году умышленного распространялись денежные знаки, инфицированные туберкулёзом, сообщает ТАСС.

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Выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» он отметил, что данные факты были установлены в результате парламентского расследования в РФ.

По его словам, деньги были инфицированы азиатским штаммом туберкулеза и распространялись среди несовершеннолетних.

«Организаторы преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками», - рассказал Кириллов, добавив, что расследование продолжается.

Ранее Кириллов заявил, что были получены сведения, подтверждающие ведущую роль Управления Министерства обороны США по проведению военно-биологических исследований на Украине, где, в том числе, проводилось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ИнфекцияЛНРДонбассДеньгиМинобороны РФ
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