Минобороны РФ признало атаку украинских вертолётов на нефтебазу под Белгородом
В Министерстве обороны РФ подтвердили нападение двух вертолетов ВВС Украины на нефтебазу в Белгородской области, сообщают РИА Новости.
«1 апреля около 5 часов утра московского времени 2 украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Как подчеркнули в военном ведомстве, никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза под Белгородом не имеет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о происшествии на нефтебазе в Белгороде.
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