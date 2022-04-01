Минобороны РФ признало атаку украинских вертолётов на нефтебазу под Белгородом

В Министерстве обороны РФ подтвердили нападение двух вертолетов ВВС Украины на нефтебазу в Белгородской области, сообщают РИА Новости.

«1 апреля около 5 часов утра московского времени 2 украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись», - говорится в сообщении Минобороны РФ.