Минобороны РФ признало атаку украинских вертолётов на нефтебазу под Белгородом

В Министерстве обороны РФ подтвердили нападение двух вертолетов ВВС Украины на нефтебазу в Белгородской области, сообщают РИА Новости.

«1 апреля около 5 часов утра московского времени 2 украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вертолёты и «тишина»: Белгородская нефтебаза горит после пожара на складе боеприпасов

Как подчеркнули в военном ведомстве, никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза под Белгородом не имеет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о происшествии на нефтебазе в Белгороде.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелгородРоссияУкраинаВертолетыНападение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры