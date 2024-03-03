В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Ленобласти

Система противовоздушной обороны России уничтожила беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, сообщает в Telegram Министерство обороны РФ.

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Там заявили, что украинский дрон был сбит дежурными средствами ПВО около 19:30 по московскому времени.

Ранее в Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры