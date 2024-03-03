В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника в Ленобласти
3 марта 202401:02
Система противовоздушной обороны России уничтожила беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, сообщает в Telegram Министерство обороны РФ.
Там заявили, что украинский дрон был сбит дежурными средствами ПВО около 19:30 по московскому времени.
Ранее в Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru