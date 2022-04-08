Басурин: 30 человек погибли при ракетном ударе по Краматорску

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские силовики нанесли удар ракетой «Точка-У» в районе железнодорожного вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация мирных жителей. Как сообщают Украинские железные дороги («Укрзализныця»), в результате обстрела вокзала погибли более 30 человек, более 100 были ранены.

По словам Басурина, случившееся было провокацией, организованной украинскими военными.

«Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать — железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших», — подчеркнул Басурин.

