Басурин: 30 человек погибли при ракетном ударе по Краматорску
Около 30 человек погибли в результате ракетного удара в Краматорске. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские силовики нанесли удар ракетой «Точка-У» в районе железнодорожного вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация мирных жителей. Как сообщают Украинские железные дороги («Укрзализныця»), в результате обстрела вокзала погибли более 30 человек, более 100 были ранены.
По словам Басурина, случившееся было провокацией, организованной украинскими военными.
«Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать — железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших», — подчеркнул Басурин.
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