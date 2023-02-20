Минобороны: шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

В ведомстве указали, что причиной трагедии стало грубое нарушения требований безопасности при обращении с горючими материалами, что привело к возгоранию легковоспламеняющейся жидкости.

В министерстве добавили, что правоохранительные органы совместно с комиссией ЗВО проводят расследование.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время топки печи один солдат плеснул в огонь горючую жидкость, что стало причиной взрыва и последующего пожара, сообщает НСН.

