Минобороны: шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Шестеро военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в Курской области погибли в результате пожара в блиндаже, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Число жертв пожара в бытовках Севастополя достигло восьми

В ведомстве указали, что причиной трагедии стало грубое нарушения требований безопасности при обращении с горючими материалами, что привело к возгоранию легковоспламеняющейся жидкости.

В министерстве добавили, что правоохранительные органы совместно с комиссией ЗВО проводят расследование.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время топки печи один солдат плеснул в огонь горючую жидкость, что стало причиной взрыва и последующего пожара, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарКурская ОбластьВоеннослужащиеПогибшиеМинобороны РФ
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