Число жертв пожара в бытовках Севастополя достигло восьми

Число жертв пожара в Севастополе в строительных бытовках выросло до восьми. В завалах обнаружили тело ещё одного погибшего, сообщают «Известия» со ссылкой на спасателей.

Жилой модуль для строителей на Нефтяной улице загорелся минувшей ночью. Всего там было 38 комнат, в которых в общей сложности могли проживать около 200 человек. Это строители федеральной трассы «Таврида». На момент возникновения огня, в бытовках находились 185 человек, многие сумели самостоятельно эвакуироваться.

Дети погибли при пожаре в доме под Иркутском

Как сообщает НСН, по факту ЧП возбудено уголовное дело о причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Прокуратура Севастополя начала проверку обстоятельств трагедии.

По предварительным данным, пожар в строительной бытовке мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки или неисправного нагревательного прибора.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЖертвыСевастопольПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры