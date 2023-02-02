Число жертв пожара в бытовках Севастополя достигло восьми

Число жертв пожара в Севастополе в строительных бытовках выросло до восьми. В завалах обнаружили тело ещё одного погибшего, сообщают «Известия» со ссылкой на спасателей.

Жилой модуль для строителей на Нефтяной улице загорелся минувшей ночью. Всего там было 38 комнат, в которых в общей сложности могли проживать около 200 человек. Это строители федеральной трассы «Таврида». На момент возникновения огня, в бытовках находились 185 человек, многие сумели самостоятельно эвакуироваться.