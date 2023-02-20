СМИ: Шесть срочников погибли из-за взрывав селе Горналь Курской области
Шесть солдат-срочников погибли в селе Горналь Курской области при взрыве в блиндаже, сообщает Mash.
По информации издания, взрыв, предположительно, произошел в блиндаже во время топки печи. Отмечается, что один солдат плеснул в огонь горючую жидкость, что стало причиной взрыва и последующего пожара.
Mash пишет, что двоим военным удалось спастись, а остальных ищут спецслужбы.
Ранее военный корреспондент Александр Коц выступил за проведение второй волны призыва в рамках частичной мобилизации и привлечение солдат-срочников для участия в специальной военной операции. Военкор отметил, что на любой призыв РФ противник отвечает своей мобилизацией. При этом, считает Коц, военные устают, им «надо отдыхать», и российской армии будет сложно развивать успехи в ходе спецоперации без ощутимого пополнения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Президент Сербии пообещал увеличить оборонный бюджет
- Глава МИД Украины заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве
- СМИ: у фигуриста Костомарова обнаружили поражение головного мозга
- Посол Нидерландов вызван в МИД РФ
- Российский спецназовец рассказал о ситуации в Энергодаре
- Курское приграничье вновь обстреляно со стороны ВСУ
- Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 41 156 человек
- В Киеве после визита Байдена надеются на решение «подвисших» вопросов
- Байден сообщил о дальнейших планах после визита Украины
- СМИ: Участников дела о покушении на Соловьева обвинили в терроризме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru