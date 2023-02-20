СМИ: Шесть срочников погибли из-за взрывав селе Горналь Курской области

По информации издания, взрыв, предположительно, произошел в блиндаже во время топки печи. Отмечается, что один солдат плеснул в огонь горючую жидкость, что стало причиной взрыва и последующего пожара.

Mash пишет, что двоим военным удалось спастись, а остальных ищут спецслужбы.

Ранее военный корреспондент Александр Коц выступил за проведение второй волны призыва в рамках частичной мобилизации и привлечение солдат-срочников для участия в специальной военной операции. Военкор отметил, что на любой призыв РФ противник отвечает своей мобилизацией. При этом, считает Коц, военные устают, им «надо отдыхать», и российской армии будет сложно развивать успехи в ходе спецоперации без ощутимого пополнения.











