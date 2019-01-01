В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

Минобороны РФ назвало имя подводника, который спас гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ. Как отмечает РИА Новости, в военном ведомстве отметили, что им оказался капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. По имеющейся информации, именно Соловьев вывел специалиста из отсека, который охватило пламя, а затем задраил люк – чтобы избежать распространения пламени по всему глубоководному аппарату. Позже Дмитрий Соловьёв вместе с другими подводниками продолжил борьбу за спасение глубоководного аппарата.

Напомним, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля, его жертвами стали 14 человек. Среди погибших, как отмечает РИА Новости, семь капитанов первого ранга, двое из которых являлись Героями России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.