В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре
Минобороны РФ назвало имя подводника, который спас гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ. Как отмечает РИА Новости, в военном ведомстве отметили, что им оказался капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. По имеющейся информации, именно Соловьев вывел специалиста из отсека, который охватило пламя, а затем задраил люк – чтобы избежать распространения пламени по всему глубоководному аппарату. Позже Дмитрий Соловьёв вместе с другими подводниками продолжил борьбу за спасение глубоководного аппарата.
Напомним, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля, его жертвами стали 14 человек. Среди погибших, как отмечает РИА Новости, семь капитанов первого ранга, двое из которых являлись Героями России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всех погибших представят к госнаградам. А Минобороны РФ окажет их семьям помощь и поддержку. Подробности произошедшего военное ведомство не раскрывает, поскольку это относится к категории гостайны.
Как напоминает РИА ФАН, накануне Владимир Путин поручил Шойгу отправиться на место трагедии для установления причин произошедшего. Глава Минобороны уведомил президента, что расследование причин трагедии возложено на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.
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