Минобороны: В Крыму произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов

Министерство обороны РФ подтвердило детонацию боеприпасов на севере Крыма, которая возникла в ходе возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе Крыма

«16 августа около 06.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», — подчеркнули в министерстве.

По данным Минобороны, при возгорании никто серьезно не пострадал, пишет Газета.ру. Специалисты принимают меры по тушению пожара, отмечает телеканал «360».

Ранее администрация Майского сельского поселения сообщила, что на территории бывшей фермы произошла детонация боеприпасов. Жители села начали эвакуироваться самостоятельно, местные власти заявили о готовности предоставить автобусы для вывоза людей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВозгораниеКрымМинобороны РФ
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