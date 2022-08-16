Минобороны: В Крыму произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов

«16 августа около 06.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», — подчеркнули в министерстве.

По данным Минобороны, при возгорании никто серьезно не пострадал, пишет Газета.ру. Специалисты принимают меры по тушению пожара, отмечает телеканал «360».

Ранее администрация Майского сельского поселения сообщила, что на территории бывшей фермы произошла детонация боеприпасов. Жители села начали эвакуироваться самостоятельно, местные власти заявили о готовности предоставить автобусы для вывоза людей.

