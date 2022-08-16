Взрывом на складе боеприпасов под Джанкоем повреждена железная дорога

Железная дорога повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах. В связи с ЧП изменилось и движение поездов на участке от Керчи до Джанкоя. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, теперь поезда будут останавливаться под Феодосией, а дальше по полуострову людей повезут автобусами.

Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе Крыма

Возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского поселения в Джанкойском районе Крыма произошло этим утром. По данным Минобороны России, в результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. «По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено», — уточнили в оборонном ведомстве. По данным местных властей, из-за ЧП порядка 2000 жителей близлежащего поселения эвакуировали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывЖелезная ДорогаКрым
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