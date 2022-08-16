Взрывом на складе боеприпасов под Джанкоем повреждена железная дорога

Железная дорога повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах. В связи с ЧП изменилось и движение поездов на участке от Керчи до Джанкоя. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, теперь поезда будут останавливаться под Феодосией, а дальше по полуострову людей повезут автобусами.