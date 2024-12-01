В Минеральных Водах самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вновь совершил экстренную посадку
Утром 1 декабря самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вновь совершил экстренную посадку, но теперь в воздушной гавани Минеральных Вод. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Известно, что судно летело из Минеральных Вод в Сочи. На борту самолета находились 105 человек, в том числе четыре члена экипажа.
По данным источника, через некоторое время после вылета командир корабля принял решение о возвращении в аэропорт. По предварительной информации, причиной экстренной посадки послужило то, что на судне сработал датчик неисправности топливного фильтра.
За последнюю неделю с самолетами SSJ-100 авиакомпании «Азимут» случилось сразу несколько происшествий. Например, 28 ноября судно организации не смогло вылететь из Саранска из-за поломки двигателя, передает «Радиоточка НСН». А 24 ноября двигатель самолета Sukhoi Superjet 100 «Азимута» загорелся при посадке в аэропорту Антальи, напоминает RT.
Ранее заслуженный летчик РФ Владимир Попов в интервью НСН объяснил, что, помимо того, что самолет «Сухой Cуперджет» имеет серьезные ошибки в своей конструкции, пилоты рейса «Азимут» А45051 Сочи-Анталья могли просто поторопиться при заходе на посадку, слишком рано перейдя от приборного полета к визуальному.
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- В Минеральных Водах самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вновь совершил экстренную посадку
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru