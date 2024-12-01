В Минеральных Водах самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вновь совершил экстренную посадку

Утром 1 декабря самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вновь совершил экстренную посадку, но теперь в воздушной гавани Минеральных Вод. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Известно, что судно летело из Минеральных Вод в Сочи. На борту самолета находились 105 человек, в том числе четыре члена экипажа.

По данным источника, через некоторое время после вылета командир корабля принял решение о возвращении в аэропорт. По предварительной информации, причиной экстренной посадки послужило то, что на судне сработал датчик неисправности топливного фильтра.