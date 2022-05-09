В МИД Польши заявили, что признают серьёзность ситуации с нападением на посла РФ
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что в польском внешнеполитическом ведомстве «осознают серьёзность ситуации» с нападением на российского посла Сергея Андреева, сообщает РИА Новости.
«Мы осознаём серьёзность ситуации, наблюдаем за ней», - рассказал он журналистам.
Ранее в Варшаве посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов.
В МИД РФ польским властям «выразили решительный протест» и потребовали от Варшавы «незамедлительно организовать проведение церемонии, обеспечив её полную безопасность».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 030 / сут.
Умерли
377 тыс.+103 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 959 / сут.
- Петросяну, Винокуру и Киркорову запретили въезд в Латвию
- «Порох надо держать сухим». Военный эксперт разделил тревогу Лукашенко о росте военной угрозы
- В МИД Польши заявили, что признают серьёзность ситуации с нападением на посла РФ
- Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
- Лукашенко пообещал, что Белоруссия ответит в случае военной агрессии Польши
- Путин заявил, что России не оставили шанса мирно разрешить ситуацию на Украине
- Разворот на Восток. Аналитик объяснил изменения поставок российской нефти на новые рынки
- Москва выразила протест Варшаве после нападения на посла РФ
- Хакеры взломали Rutube, платное ТВ и телепрограмму «Яндекса»
- СМИ: главу МИД Германии Бербок забросали яйцами во время выступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru