В МИД Польши заявили, что признают серьёзность ситуации с нападением на посла РФ

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что в польском внешнеполитическом ведомстве «осознают серьёзность ситуации» с нападением на российского посла Сергея Андреева, сообщает РИА Новости.

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«Мы осознаём серьёзность ситуации, наблюдаем за ней», - рассказал он журналистам.

Ранее в Варшаве посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов.

В МИД РФ польским властям «выразили решительный протест» и потребовали от Варшавы «незамедлительно организовать проведение церемонии, обеспечив её полную безопасность».

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ФОТО: flickr.com
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