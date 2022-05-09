Москва выразила протест Варшаве после нападения на посла РФ

В заявлении МИД РФ говорится, что по отношению к послу РФ в Польше Сергею Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии было применено насилие, в связи с чем польским властям был «выражен решительный протест».

«МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии, обеспечив её полную безопасность... Добиваемся, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Варшаве напали на посла РФ в Польше Сергея Андреева, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов, сообщает RT.

