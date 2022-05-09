Москва выразила протест Варшаве после нападения на посла РФ

Министерство иностранных дел РФ заявило, что церемония возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве была сорвана при полном бездействии полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

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В заявлении МИД РФ говорится, что по отношению к послу РФ в Польше Сергею Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии было применено насилие, в связи с чем польским властям был «выражен решительный протест».

«МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии, обеспечив её полную безопасность... Добиваемся, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Варшаве напали на посла РФ в Польше Сергея Андреева, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:МИД РФПольшаНападениеПосолРоссия
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