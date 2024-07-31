Коррозия металла: В Ярославле у памятника Ярославу Мудрому отвалился меч

Часть меча у скульптуры князя Ярослава Мудрого отвалилась на памятнике 1000-летию города в Ярославле. Об этом в мэрии города сообщили изданию «Ъ-Ярославль» со ссылкой на «Горзеленхозстрой».

В СПЧ возмутились из-за призыва активистов прикрыть монумент «Родина-мать»

В администрации города уточнили, что исчезновение части скульптуры не связано с актом вандализма — обломок временно хранится в «Горзеленхозстрое», а меч разрушился вследствие коррозии.

В мэрии добавили, что сейчас власти города определяются с подрядчиком, которому доверят восстановление памятника. Ожидается, что работы будут начаты в ближайшее время.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков назвал недоумками тех, кто разрушил памятник Владимиру Ленину в Астрахани.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПроисшествияПамятникЯрославль

Горячие новости

Все новости

партнеры