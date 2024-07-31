Коррозия металла: В Ярославле у памятника Ярославу Мудрому отвалился меч
Часть меча у скульптуры князя Ярослава Мудрого отвалилась на памятнике 1000-летию города в Ярославле. Об этом в мэрии города сообщили изданию «Ъ-Ярославль» со ссылкой на «Горзеленхозстрой».
В администрации города уточнили, что исчезновение части скульптуры не связано с актом вандализма — обломок временно хранится в «Горзеленхозстрое», а меч разрушился вследствие коррозии.
В мэрии добавили, что сейчас власти города определяются с подрядчиком, которому доверят восстановление памятника. Ожидается, что работы будут начаты в ближайшее время.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков назвал недоумками тех, кто разрушил памятник Владимиру Ленину в Астрахани.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина не будет восстанавливать транзит нефти в Словакию и Венгрию
- Коррозия металла: В Ярославле у памятника Ярославу Мудрому отвалился меч
- Зеленский заявил, что хочет участия России в конференции по Украине
- Зеленский допустил проведение референдума об условиях завершения конфликта
- Помилованный гражданин Германии Кригер выразил благодарность Лукашенко
- ВСУ массово атаковали Белгородскую область
- Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира
- Зеленский: Без РФ вторая конференция по Украине будет безрезультатной
- Кадыров выступил против ношения паранджи
- Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru