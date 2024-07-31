Коррозия металла: В Ярославле у памятника Ярославу Мудрому отвалился меч

В администрации города уточнили, что исчезновение части скульптуры не связано с актом вандализма — обломок временно хранится в «Горзеленхозстрое», а меч разрушился вследствие коррозии.

В мэрии добавили, что сейчас власти города определяются с подрядчиком, которому доверят восстановление памятника. Ожидается, что работы будут начаты в ближайшее время.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков назвал недоумками тех, кто разрушил памятник Владимиру Ленину в Астрахани.

