«Недоумки и свиньи!»: Депутат Синельщиков об уничтожении памятника Ленину в Астрахани
Для выражения политических взглядов существуют более цивилизованные способы, нежели осквернение памятников, сказал НСН Юрий Синельщиков.
Депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков в интервью НСН назвал недоумками тех, кто разрушил памятник Владимиру Ленину в Астрахани.
Ранее об уничтожении памятника сообщила пресс-служба Астраханского обкома КПРФ. Отмечается, что это не первая подобная история в городе. Так, вандалы уже оскверняли памятник воинам 11-й Армии и разрисовали стены здания обкома КПРФ. Синельщиков призвал выражать свои политические взгляды более цивилизованными методами.
«Это свинство. Ясно, что это сделали недоумки. Считаешь, что Ленин не прав, — борись, выступай с трибуны, создавай произведения, пиши очерки, снимай кино», — сказал юрист.
Ранее Синельщиков заявил, что новый законопроект об уголовном наказании за публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремизма может коснуться журналистов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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