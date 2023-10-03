«Недоумки и свиньи!»: Депутат Синельщиков об уничтожении памятника Ленину в Астрахани

Ранее об уничтожении памятника сообщила пресс-служба Астраханского обкома КПРФ. Отмечается, что это не первая подобная история в городе. Так, вандалы уже оскверняли памятник воинам 11-й Армии и разрисовали стены здания обкома КПРФ. Синельщиков призвал выражать свои политические взгляды более цивилизованными методами.

«Это свинство. Ясно, что это сделали недоумки. Считаешь, что Ленин не прав, — борись, выступай с трибуны, создавай произведения, пиши очерки, снимай кино», — сказал юрист.

Ранее Синельщиков заявил, что новый законопроект об уголовном наказании за публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремизма может коснуться журналистов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

