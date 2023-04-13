В Мелитополе сбили украинский беспилотник
13 апреля 202312:32
Украинский беспилотник сбит в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Около 11:44 в городе прозвучал громкий объемный взрыв», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Позже Рогов уточнил, что в Мелитополе сработала система противовоздушной обороны, над городом сбили беспилотный летательный аппарат противника.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестный беспилотник самолетного типа врезался в забор международного аэропорта имени В. Г. Шухова в Белгороде.
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru