В Мелитополе сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области

«Около 11:44 в городе прозвучал громкий объемный взрыв», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Позже Рогов уточнил, что в Мелитополе сработала система противовоздушной обороны, над городом сбили беспилотный летательный аппарат противника.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный беспилотник самолетного типа врезался в забор международного аэропорта имени В. Г. Шухова в Белгороде.

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ФОТО: РИА Новости
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