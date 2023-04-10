Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области
10 апреля 202309:48
Беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в Курской области. Сообщается, что его целью была электроподстанция. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что беспилотник упал в Суджанском районе Курской области на расстоянии около двух километров от российско-украинской границы. Отмечается, что упавший БПЛА был начинен взрывчаткой.
В результате происшествия никто не пострадал, дрон упал, не долетев до электроподстанции.
Ранее беспилотник ВСУ «Лелека-100» обнаружили и посадили под Курском. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 008 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+7 307 / сут.
- Корабль «Адмирал Пантелеев» отработал в Японском море удар по подлодке
- Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области
- Россельхознадзор сообщил об отсутствии дефицита ветеринарных вакцин
- Экс-министр финансов РФ спрогнозировал сроки окончания мирового экономического кризиса
- Зеленский сообщил о новых поставках военной техники из Польши
- Трамп обвинил демократов в использовании судебной системы США для фальсификации выборов
- СМИ: ФСБ задержала главу свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков
- СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками
- Российского военнослужащего приговорили к семи годам колонии за дезертирство
- «Нужна новая музыка!»: Кормухина выступила с напутствием участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
9 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru