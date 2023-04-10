Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области

Беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в Курской области. Сообщается, что его целью была электроподстанция. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Сообщается, что беспилотник упал в Суджанском районе Курской области на расстоянии около двух километров от российско-украинской границы. Отмечается, что упавший БПЛА был начинен взрывчаткой.

В результате происшествия никто не пострадал, дрон упал, не долетев до электроподстанции.

Ранее беспилотник ВСУ «Лелека-100» обнаружили и посадили под Курском. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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