Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области

Сообщается, что беспилотник упал в Суджанском районе Курской области на расстоянии около двух километров от российско-украинской границы. Отмечается, что упавший БПЛА был начинен взрывчаткой.

В результате происшествия никто не пострадал, дрон упал, не долетев до электроподстанции.

Ранее беспилотник ВСУ «Лелека-100» обнаружили и посадили под Курском. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

