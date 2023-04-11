СМИ: Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа врезался в забор международного аэропорта имени В. Г. Шухова в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

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По данным СМИ, беспилотник был оснащен взрывным устройством, которое сдетонировало при падении. Из-за взрыва были повреждены забор и кабель сигнализации.

«Жертв и пострадавших нет (аэропорт не работает) ... специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва», — отмечает SHOT.

Накануне стало известно, что украинский дрон попытался атаковать электроподстанцию под Курском, напоминает телеканал «360».

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Фото: elan_driver/VK
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