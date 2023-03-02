В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Мексики. Об этом сообщила местная сейсмологическая служба.

По предварительным данным, эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака на юге Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о погибших нет.

Ранее в Японии оценили вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни, назвав такой сценарий маловероятным.