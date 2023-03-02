В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Мексики. Об этом сообщила местная сейсмологическая служба.
По предварительным данным, эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака на юге Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о погибших нет.
Ранее в Японии оценили вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни, назвав такой сценарий маловероятным.
Накануне нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в начале марта на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.
Под угрозой оказались Япония, Греция, Португалия, часть Северной Америки, Индонезия и Пакистан. Россия также попала в «красную зону». По данным сейсмологов, разрушительное землетрясение может произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.
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