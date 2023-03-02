В Японии оценили вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни

«Мегаземлятрясение» у Курильских островов вряд ли произойдет в ближайшие дни. Об этом сообщил профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском Университете Нагоя, сейсмолог Косюн Ямаока, передает РИА Новости.

Такой сценарий он назвал маловероятным, но отметил, что район разлома проходящего у Курильских островов и острова Хоккайдо, вызывает у ученых опасения – есть вероятность мощных толчков, сложно определить, когда они могут случиться.