В Японии оценили вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни

«Мегаземлятрясение» у Курильских островов вряд ли произойдет в ближайшие дни. Об этом сообщил профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском Университете Нагоя, сейсмолог Косюн Ямаока, передает РИА Новости.

Такой сценарий он назвал маловероятным, но отметил, что район разлома проходящего у Курильских островов и острова Хоккайдо, вызывает у ученых опасения – есть вероятность мощных толчков, сложно определить, когда они могут случиться.

Камчатка, Курилы или Кавказ: Сейсмолог предупредил мир о «мегаземлетрясении» в марте

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение. По его словам, сближение планет 2 и 5 марта может послужить толчком для сейсмической активности.

Ученые определили красную зону на этот период времени: юг Японии, Греция, Португалия, часть Северной Америки, Индонезия и Пакистан. Россия также попала в этот нестабильный список. По данным сейсмологов, разрушительное землетрясение может произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченыеЗемлетрясениеКурильские Острова
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