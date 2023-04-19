В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юге Мексики, сообщает местная сейсмологическая служба.

По информации специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к северо-западу от города Текпан в штате Герреро. Очаг залегал на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 4,8

17 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии в районе Бенгкулу, Южная Суматра. В тот же день на юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр толчка оказался в 376 километрах от Душанбе. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4, от 2 до 3 - в Мургабском районе, жертв и разрушений нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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