В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юге Мексики, сообщает местная сейсмологическая служба.
По информации специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к северо-западу от города Текпан в штате Герреро. Очаг залегал на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
17 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии в районе Бенгкулу, Южная Суматра. В тот же день на юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр толчка оказался в 376 километрах от Душанбе. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4, от 2 до 3 - в Мургабском районе, жертв и разрушений нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru