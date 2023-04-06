Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Тихого океана близ Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Сахалинского филиала геофизической службы РАН Елена Семенова в беседе с ТАСС.
Подземные толчки зафиксировали в четверг в 15:10 по местному времени (07:10 мск), пишет РИА ФАН.
«Эпицентр располагался в 69 км южнее села Горное (остров Итуруп. — НСН) на глубине 79 км», — указала Семенова.
По данным сейсмологов, толчки в 2-3 балла ощутили в Курильске и Южно-Курильске, местные жители заметили легкое колебание.
В понедельник на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, напоминает телеканал «360».
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