Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Тихого океана близ Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Сахалинского филиала геофизической службы РАН Елена Семенова в беседе с ТАСС.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале

Подземные толчки зафиксировали в четверг в 15:10 по местному времени (07:10 мск), пишет РИА ФАН.

«Эпицентр располагался в 69 км южнее села Горное (остров Итуруп. — НСН) на глубине 79 км», — указала Семенова.

По данным сейсмологов, толчки в 2-3 балла ощутили в Курильске и Южно-Курильске, местные жители заметили легкое колебание.

В понедельник на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
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