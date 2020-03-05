В Мехико сбежавший с ранчо лев напал на человека

В Мехико с местного ранчо сбежал лев и напал на человека, который скончался от полученных ран. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что в школах муниципалитета Валье-де-Браво (штат Мехико) в связи с произошедшим отменены занятия. Также жителям близлежащих районов рекомендовано не выходить на улицы.

В настоящее время специалисты ведут поиск сбежавшего животного.

В начале феврале сообщалось, что браконьеры убили краснокнижного амурского тигра в лесу в Приморье.

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ФОТО: Фейсбук Osman Salih
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