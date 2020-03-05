В Мехико сбежавший с ранчо лев напал на человека
4 марта 202023:57
В Мехико с местного ранчо сбежал лев и напал на человека, который скончался от полученных ран. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в школах муниципалитета Валье-де-Браво (штат Мехико) в связи с произошедшим отменены занятия. Также жителям близлежащих районов рекомендовано не выходить на улицы.
В настоящее время специалисты ведут поиск сбежавшего животного.
В начале феврале сообщалось, что браконьеры убили краснокнижного амурского тигра в лесу в Приморье.
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