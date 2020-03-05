В Мехико сбежавший с ранчо лев напал на человека

Отмечается, что в школах муниципалитета Валье-де-Браво (штат Мехико) в связи с произошедшим отменены занятия. Также жителям близлежащих районов рекомендовано не выходить на улицы.

В настоящее время специалисты ведут поиск сбежавшего животного.

В начале феврале сообщалось, что браконьеры убили краснокнижного амурского тигра в лесу в Приморье.

