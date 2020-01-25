В зоопарке Франции при пожаре сгорели более 60 животных

Летучие мыши и рептилии погибли при пожаре в зоопарке во Франции. Всего более 60 особей уничтожены огнем в западном департаменте Сарта. Об этом сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на директора зоопарка.

Пожар произошел утром 25 января в террариуме зоопарка коммуны Ла-Флеш. После локализации огня выяснилось, что здание разрушено. Примерно 60 летучих мышей и пять рептилий погибли при пожаре. Среди сотрудников пострадавших нет.