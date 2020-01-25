В зоопарке Франции при пожаре сгорели более 60 животных

25 января 202021:01

Летучие мыши и рептилии погибли при пожаре в зоопарке во Франции. Всего более 60 особей уничтожены огнем в западном департаменте Сарта. Об этом сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на директора зоопарка.

Пожар произошел утром 25 января в террариуме зоопарка коммуны Ла-Флеш. После локализации огня выяснилось, что здание разрушено. Примерно 60 летучих мышей и пять рептилий погибли при пожаре. Среди сотрудников пострадавших нет.

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«Мы были сильно затронуты (пожаром), так как в этом здании находилось около 60 летучих мышей и несколько рептилий. Нет никаких человеческих жертв, и благодаря сотрудникам зоопарка и пожарным все было быстро нейтрализовано. У нас были жирафы и пантеры поблизости», - цитирует директора зоопарка Селин Талино РИА Новости.

Как сообщает полиция, причиной пожара, согласно предварительным данным, стало короткое замыкание.

Работа зоопарка восстановлена.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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