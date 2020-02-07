Амурский тигр убит браконьерами в Приамурье
Браконьеры убили краснокнижного амурского тигра в лесу в Приморье. Об этом сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Он рассказал, что специалисты центра обнаружили в лесу подозрительные следы, которые говорили об уничтожении редкого зверя. Сейчас этим делом занимается охотнадзор и правоохранительные органы. Проводится расследование, сообщает РИА Новости.
По словам Арамилева, специалисты центра не досчитались одного тигра, пишет «Свободная пресса».
Амурский тигр - один из самых редких хищников на планете, он занесен в Международную Красную книгу. В последний раз эксперты насчитали в России всего 580-600 особей.
В октябре 2018 года сообщалось, что у амурского тигра Бориса, в выпуске на волю которого в 2015 году участвовал президент РФ Владимир Путин, нашел подругу.
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