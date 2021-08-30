В Мехико пять человек погибли при падении строительного крана

Пять строителей погибли при падении крана на месте дорожных работ в Мехико. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

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Согласно данным властей, падение крана произошло по причине его перегруженности. Среди пострадавших в результате происшествия еще два человека.

Отмечается, что строительные работы выполняет правительство штата.

Ранее в мае текущего года в Мехико произошло обрушение метромоста. Конструкция рухнула под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро. В результате погибли 25 человек.

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ТЕГИ:Мексика
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