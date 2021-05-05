Стало известно о 25 погибших при обрушении метромоста в Мехико

Число погибших при обрушении метромоста под движущимся поездом в Мехико возросло до 25, еще 80 граждан пострадали, сообщает издание Infobae.

Метромост в Мехико проверяли за год до обрушения

Власти Мексики проведут расследование, чтобы установить причину происшествия и найти виновных в аварии. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трехдневный национальный траур по погибшим, пишет Газета.ру.

Обрушение произошло 3 мая в 22:25 по местному времени. Метромост в Мехико рухнул под движущимся поездом между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро. Большинство жителей в это время возвращались с работы. Обломки поезда с места происшествия убрали 4 мая.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:АварияМетроОбрушениеМексика
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