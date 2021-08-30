Три человека стали жертвами ДТП в Северной Осетии
30 августа 202120:59
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Северной Осетии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую полицию, авария произошла на перекрестке улиц Иристонская и Мичурина. Столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2109.
На месте происшествия погибли водитель мотоцикла и два пассажира автомобиля - 34-летняя женщина и восьмилетний ребенок. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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30 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru