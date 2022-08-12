В МЧС заявили об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома в Омске

Отвечая на соответствующий вопрос агентства он отметил, что вторая сторона здания находится в аварийном состоянии.

«Да, есть. Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там всё оцепили», - подчеркнул он.

Ранее в Омске обрушилась стена пятиэтажного дома на улице XX Партсъезда. Предварительной причиной обрушения называется ветхость строения.