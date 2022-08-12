Момент обрушения многоэтажки в Омске попал на видео

Стена пятиэтажного дома обрушилась в Омске. Чрезвычайное происшествие случилось на улице XX Партсъезда. На место происшествия выехали прокурор Омской области Николай Студеникин и мэр областного центра Сергей Шелест.

Информация о возможных пострадавших уточняется. По сведениям регионального Следственного комитета, никто не пострадал. Градоначальник распорядился оперативно подготовить места для временного размещения жильцов, а также маневренный фонд для расселения.

Предварительной причиной обрушения называется ветхость строения. У этого же дома в апреле прошлого года уже обрушивалась стена. После этого суд постановил отремонтировать дом до 31 декабря 2021 года. Однако жильцы жаловались, что всё ограничилось устройством подпорок.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ОбрушениеДомОмск
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