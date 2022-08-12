В Омске эвакуированы 40 человек из дома после обрушения стены. Видео

Не менее 40 человек эвакуированы в Омске из пятиэтажного дома, где обрушилась стена. По предварительным данным, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров, сообщили в МЧС.

ЧП случилось в Советском административном округе областного центра. Спасатели разбирают завал. На данный момент о пострадавших информации не поступало, сообщили в мэрии. Это подтвердили в прокуратуре Омской области.

По данным надзорного ведомства, минувшей осенью проверка уже выявляла нарушения законодательства о капитальном ремонте в этом доме. Областной суд постановил провести там комплексные ремонтные работы до 31 декабря 2021 года. Прокуратура даст правовую оценку неисполнения решения суда.